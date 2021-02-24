Девушка сделала это, чтобы не идти в школу Фото: pixabay.com

В Донецкой области 15-летняя школьница наглоталась таблеток.

Девушка сделала это, чтобы не идти в школу, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

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"В больнице полицейские пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарство она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала "скорую", - говорится в сообщении.

Состояние школьницы стабилизировали. Ее жизни ничего не угрожает.

В последнее время в Украине началась волна попыток самоубийств среди подростков. В Боярке школьницы отравились таблетками, приняв их в большом количестве. Одна из девочек умерла. Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил о возможном участии девочек в интернет-"игре", а правоохранители начали расследование по факту доведения несовершеннолетних до самоубийства. Причиной могли стать так называемые группы смерти в социальных сетях и "челленджи", которые там пользуются популярностью. Друзья и близкие погибших считают, что суициды могли быть осуществлены под чьим-то влиянием.