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среда, 24 февраля 2021 10:38

15-летняя школьница наглоталась таблеток

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15-летняя школьница наглоталась таблеток
Девушка сделала это, чтобы не идти в школу Фото: pixabay.com

В Донецкой области 15-летняя школьница наглоталась таблеток.

Девушка сделала это, чтобы не идти в школу, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

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"В больнице полицейские пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарство она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала "скорую", - говорится в сообщении.

Состояние школьницы стабилизировали. Ее жизни ничего не угрожает.

В последнее время в Украине началась волна попыток самоубийств среди подростков.

В Боярке школьницы отравились таблетками, приняв их в большом количестве. Одна из девочек умерла.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил о возможном участии девочек в интернет-"игре", а правоохранители начали расследование по факту доведения несовершеннолетних до самоубийства.

Причиной могли стать так называемые группы смерти в социальных сетях и "челленджи", которые там пользуются популярностью. Друзья и близкие погибших считают, что суициды могли быть осуществлены под чьим-то влиянием.

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