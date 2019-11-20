15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео

В Херсоне 15-летняя хотела прыгнуть с недостроя. Все транслировала в прямом эфире в одной из социальных сетей. Фото - скриншот

В Херсоне 15-летняя девушка пыталась покончить с собой, прыгнув с недостроя. Все транслировала в прямом эфире в одной из социальных сетей.

Видео увидели одноклассники девушки и рассказали учителям. Те - вызвали правоохранителей, сообщили в пресс-службе патрульной полиции и показали видео.

По описанию инспекторы установили, что указанное здание расположено на улице Комарова. Школьные офицеры полиции Вячеслав Грибко, Ирина Луняка и Алла Климова немедленно отправились туда. Подъезжая к месту, патрульные заметили на краю крыши 8-этажки девушку. Инспекторы поднялись наверх.

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"Доченька, иди ко мне. Чего ты здесь? Давай поговорим", - просила девушку Ирина Луняка.

Патрульным удалось отговорить 15-летнюю девушку от непоправимого шага. После этого полицейские отвезли ее в школу. Туда же прибыли медики, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

В Киеве 13-летний парень записал на видео, как выбрасывается из окна. Он включил камеру на телефоне и выбросился с 13 этажа.