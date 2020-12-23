15-летняя девушка совершила самоубийство на глазах у родителей

На Буковине 15-летняя девушка наглоталась лекарств и умерла на глазах у родителей. Фото: pixabay.com

В селе Йорданешты Глыбоцкого района Черновицкой области 15-летняя девушка наглоталась таблеток.

Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, пытались ее реанимировать. Но в присутствии родителей и врачей девушка умерла. Трагедия произошла 22 декабря, пишет ИА АСС со ссылкой на источники в полиции.

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"Врач скорой медицинской помощи сообщил, что около 12:50 скончался несовершеннолетняя девушка. Произошло это в присутствии родственников и врачей, которые проводили реанимационное вмешательство", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что девушка отравилась намеренно, выпив медикаменты, которые влияют на ритм сердца.

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