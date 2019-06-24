15-летнего подростка ранили из автомата

Мальчик получил ранения во время тренировочных стрельб на полигоне. Фото: Рoliteka.net

В Днепропетровской области 15-летний подросток получил огнестрельное ранение из автомата Калашникова.

Пуля застряла в мягких тканях бедра, мальчика прооперировали в областной детской больнице, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает Информатор.

По информации УНИАН, подросток получил ранения в понедельник, 24 июня, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Инцидент произошел на полигоне в селе Партизанское Днепропетровской области.

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По данному факту ГБР начало расследование. Как отмечается, сейчас продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

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