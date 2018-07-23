150 украинских туристов не могут вылететь домой

Украинские туристы застряли в Барселоне. Авиакомпания Yanair задерживает рейс. Фото из открытых источников

150 украинских туристов застряли в аэропорту Барселоны, Испания, и не могут вернуться домой.

Об этом изданию УНН сообщил туроператор "Joinup!".

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"Рейс задерживается, потому что еще до сих пор туда не вылетел самолет из Украины, который должен забрать туристов. Не вылетел по техническим причинам", - сообщили в компании.

Рейс авиакомпании Yanair по расписанию должен был прибыть в Борисполь о 11:40, однако в настоящий момент время прилета изменено на 20:30.

Раньше аэропорт "Львов" предупредил о задержке шестерых авиарейсов компании Ernest Airlines.