150 украинских туристов не могут вылететь домой

150 украинских туристов застряли в аэропорту Барселоны, Испания, и не могут вернуться домой.
Об этом изданию УНН сообщил туроператор "Joinup!".
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"Рейс задерживается, потому что еще до сих пор туда не вылетел самолет из Украины, который должен забрать туристов. Не вылетел по техническим причинам", - сообщили в компании.
Рейс авиакомпании Yanair по расписанию должен был прибыть в Борисполь о 11:40, однако в настоящий момент время прилета изменено на 20:30.
Раньше аэропорт "Львов" предупредил о задержке шестерых авиарейсов компании Ernest Airlines.
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