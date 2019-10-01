14-летнюю сироту нашли мертвой у 9-этажки

В Мариуполе около заброшенного 9-этажного дома нашли тело 14-летней девушки.
Вероятно - упала с высотки. Школьницу разыскивали с субботы и нашли лишь накануне, 30 сентября, сообщает ТСН.
Предыдущая версия следствия - самоубийство. Что именно могло подтолкнуть девушку покончить с собой, не сообщается.
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Известно, что у девушки умерла мать, воспитывала ее бабушка.
Рядом с недостроем находятся жилые дома и школа, однако никаких свидетелей падения пока нет.
В Белой Церкви Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры на 8 этаже многоэтажки. От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи.
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