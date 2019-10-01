14-летнюю сироту нашли мертвой у 9-этажки

В Мариуполе около 9-этажного заброшенного здания нашли тело 14-летней девушки. Подозревают самоубийство. Фото - ТСН

В Мариуполе около заброшенного 9-этажного дома нашли тело 14-летней девушки.

Вероятно - упала с высотки. Школьницу разыскивали с субботы и нашли лишь накануне, 30 сентября, сообщает ТСН.

Предыдущая версия следствия - самоубийство. Что именно могло подтолкнуть девушку покончить с собой, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина пришла в гости и выбросилась с 9-го этажа

Известно, что у девушки умерла мать, воспитывала ее бабушка.

Рядом с недостроем находятся жилые дома и школа, однако никаких свидетелей падения пока нет.

В Белой Церкви Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры на 8 этаже многоэтажки. От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи.