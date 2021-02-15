14-летнюю девушку везли в больницу на лошадях

На Житомирщине 14-летнюю девушку из села Зеленица везли в больницу на лошадях. "Скорая", которая ехала к пациентке, застряла в снежных сугробах в районе села Хотиж Барашивской территориальной общины. Медикам на помощь отправились спасатели, но и они на спецмашине не смогли проехать.

Происшествие случилось днем ​​14 февраля, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: zt.dsns.gov.ua

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"Спасатели забрали врача в пожарный автомобиль и продолжили движение. Через несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль тоже не сможет дальше ехать в село из-за сильных заносов и уплотненного снежного покрова. Врач с командиром отделения отправились к больной пешком. При осмотре девушки было принято решение госпитализировать ее в районную больницу. Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне", - сказано в сообщении.

Уже дальше пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а потом на носилках до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса. Дальше медики смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу.

На Львовщине из-за сильных заносов медики везли пациентку в больницу на санях. Машина скорой помощи не могла подъехать к жилью пациентки, у которой случился инфаркт.