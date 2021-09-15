На Закарпатье 14-летнюю девушку изнасиловали трое односельчан. С соответствующим заявлением в полицию 14 сентября обратилась ее 63-летняя бабушка.
Подозреваемых установили. Это - двое 15-летних и 14-летний подростки, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
"Это произошло 24 августа этого года. Полицейские оперативно установили и разыскали причастных к преступлению, собрали достаточно доказательств и сообщили всем трем о подозрении в групповом изнасиловании несовершеннолетней", - рассказали полицейские.
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Пострадавшей оказывается необходимая помощь.
Следователи уже обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей без права на залог.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Киевской области задержали 23-летнего подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки. Она сама заявила о преступлении. Рассказала, что выпивала в компании трех мужчин в беседке у озера.
Ночью один из них предложил потерпевшей отойти и поговорить. Когда оказались на некотором расстоянии от беседки, он воспользовался беспомощным состоянием девушки, повалил потерпевшую на землю и изнасиловал ее.
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