14-летняя школьница избавилась от ребенка насильника

На Николаевщине расследуют изнасилование 14-летней жительницы Арбузинского района. Подозреваемый - ее 27-летний знакомый. Фото - pershyj.com

На Николаевщине расследуют изнасилование 14-летней жительницы Арбузинского района.

О преступлении в полицию сообщила мать школьницы. Женщина рассказала, что в сентябре 27-летний знакомый ее дочери пришел в гости, когда дома не было взрослых и изнасиловал девушку, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"О том, что произошло, несовершеннолетняя никому не сказала. Только в связи с ухудшением состояния самочувствия девочки родные узнали от врачей, что она беременна. По решению матери потерпевшей было осуществлено искусственное прерывание беременности", - сказано в сообщении.

Ранее семья на соответствующих учетах не состояла.

Злоумышленник житель соседнего села. Ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас с ним общаются следователи, открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

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