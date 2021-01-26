В Измаиле Одесской области 14-летний парень устроил стрельбу на детской площадке.

Ранения из пневматического оружия получили двое подростков 13 и 14 лет. Степень тяжести причиненных им телесных повреждений определит экспертиза, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области 14-летний парень стрелял из пневматического пистолета на детской площадке

"Подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двум парням, которые занимались спортом. Во время спора он несколько раз выстрелил из пневматического оружия в сторону несовершеннолетних и сбежал вместе с товарищем", - сказано в сообщении.

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Пострадавшие рассказали о происшествии матерям, а те обратились в полицию. Металлические шарики, которыми стрелял преступник, попали им в руки, ноги и спину. Подозреваемого и его старшего товарища полицейские нашли на одной из улиц города. Выяснилось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель.

Автор: od.npu.gov.ua Ранения получили двое подростков 13 и 14 лет. Степень тяжести их телесных повреждений определит экспертиза

"Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование. Что же касается правовой оценки действий другого участника - она ​​будет дана после выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорит в. и. о. начальника Измаильского районного отдела полиции Александр Кучугура.

Действия несовершеннолетнего "стрелка" квалифицировали как хулиганство. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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