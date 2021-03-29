14-летний парень попал под поезд на перегоне

На Черниговщине 14-летнего подростка на перегоне сбил поезд. Он получил тяжелые травмы и скончался в реанимации одной из местных больниц. Фото: pixabay.com

14-летнего подростка из села Нежинское Черниговской области сбил поезд Киев-Сумы. Он получил тяжелые травмы и скончался в реанимации одной из местных больниц.

Трагедия произошла в воскресенье, 28 марта, на перегоне Носовка-Нежин, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"На перегоне Носовка-Нежин поезд Киев-Сумы сбил 14-летнего жителя села Нежинское Нежинского района. В результате парень получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимационном отделении одной из местных больниц. Предварительно установлено, что подросток двигался вдоль пути и попал под поезд", - рассказали в прокуратуре.

Начато досудебное расследование, которое должно установить причины трагедии.

В Днепровском районе Киева под колесами поезда погиб несовершеннолетний. Инцидент произошел на ул. Евгения Сверстюка.