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понедельник, 16 сентября 2019 18:10

14-летний парень погиб на крыше вагона

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В Одессе 14-летний парень получил удар током, когда пытался перелезть через металлическую цистерну между вагонами грузового поезда.

От полученных травм погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе 14-летний парень получил удар током, когда пытался перелезть через металлическую цистерну между вагонами грузового поезда
В Одессе 14-летний парень получил удар током, когда пытался перелезть через металлическую цистерну между вагонами грузового поезда

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"Предварительно установлено, что двое подростков ждали электричку на местной станции. В это время один из них решил перелезть через металлическую цистерну, которая находилась между вагонами на соседнем пути. На одной из ступенек внезапно произошло замыкание и парня ударило током. От полученных травм подросток погиб на месте", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  Подростка ударило током на одной из ступенек цистерны. От полученных травм погиб на месте
Подростка ударило током на одной из ступенек цистерны. От полученных травм погиб на месте

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие продолжается.

У железнодорожной станции поселка Сахновщина на Харьковщине нашли двух 17-летних подростков пораженных электрическим током. Ребята развлекались и залезли на крышу товарного вагона. Получили разряд током. Один из несовершеннолетних погиб. Другой получил ожоги 70% тела.

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