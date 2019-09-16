14-летний парень погиб на крыше вагона

В Одессе 14-летний парень получил удар током, когда пытался перелезть через металлическую цистерну между вагонами грузового поезда.

От полученных травм погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе 14-летний парень получил удар током, когда пытался перелезть через металлическую цистерну между вагонами грузового поезда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испытали судьбу: подростки лазили по мосту над проезжей частью в Киеве

"Предварительно установлено, что двое подростков ждали электричку на местной станции. В это время один из них решил перелезть через металлическую цистерну, которая находилась между вагонами на соседнем пути. На одной из ступенек внезапно произошло замыкание и парня ударило током. От полученных травм подросток погиб на месте", - рассказали в полиции.

Автор: od.npu.gov.ua Подростка ударило током на одной из ступенек цистерны. От полученных травм погиб на месте

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие продолжается.

У железнодорожной станции поселка Сахновщина на Харьковщине нашли двух 17-летних подростков пораженных электрическим током. Ребята развлекались и залезли на крышу товарного вагона. Получили разряд током. Один из несовершеннолетних погиб. Другой получил ожоги 70% тела.