14-летнего школьника нашли дома повешенным

Парень покончил с собой дома Фото: zp.depo.ua

В Черкассах повесился 14-летний школьник.

Парень покончил с собой дома, сообщили в пресс службе Нацполиции Черкасской области, передает tsn.ua.

"Сейчас открытое уголовное производство по ч.2 ст.115 УК. Детали этого события выясняют следователи. Они изъяли телефон и компьютер подростка, чтобы установить его последнюю переписку и звонки. Известно, что в момент происшествия он находился дома один ", - рассказала пресс-секретарь Черкасской полиции Зоя Вовк.

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Она добавила, что семья подростка на учете служб как неблагонадежный ни находился. Со стороны учителей и соседей о семье мальчика только положительные отзывы.

Обстоятельства трагедии выясняются.

В Вышгороде Киевской области 13 мая нашли мертвым 14-летнего парня. Школьник собирался идти в музыкальную школу, но на занятиии так и не появился. На телефонные звонки не отвечал. Мать обратилась в полицию. Его нашли в петле. Перед тем говорил друзьям, что хочет подорвать боевые патроны.