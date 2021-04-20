14-летнего парня нашли в тире с пулей в голове: все, что известно о трагедии

В Черкассах медики вторые сутки борются за жизнь 14-летнего Артема, девятиклассника школы №34.

Он во время тренировки по пулевой стрельбе в тире получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. Сейчас парень в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, давление поддерживают лекарственными препаратами.

Автор: ch.npu.gov.ua В Черкассах медики вторые сутки борются за жизнь девятиклассника школы №34. Он во время тренировки в тире получил тяжелое огнестрельное ранение в голову

Gazeta.ua собрала все подробности трагедии.

Где и когда все произошло

Артем 19 апреля около 16:00 пришел на плановое занятие по пулевой стрельбе в тир школы №9. Его арендует комплексная детско-юношеская спортивная школа №2. На занятии вел себя спокойно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летний парень выстрелил себе в рот

"Трагедия произошла в тире комплексной детско-юношеской спортивной школы №2, который расположен в помещении девяти гимназии. Тир здесь работает уже несколько лет, имеет соответствующие лицензии", - рассказала заместитель городского головы Анастасия Чубина.

Автор: ch.npu.gov.ua Как произошла трагедия - никто не видел, парень в помещении был один

Как произошла трагедия - никто не видел, парень в помещении был один. Тренер нашел его в луже крови и сразу вызвал "скорую".

Что рассказал тренер

Трен выдал оружие воспитаннику. Тот стрелял. А потом попросился отдохнуть.

"Я взял оружие в хранилище и положил на столик. Парень сделал три-четыре выстрела, ходил к мишени, смотрел. Потом пошел к скамейке. Попросился немного отдохнуть. Я отлучился. Когда вернулся - он лежит на полу. Подбежал, он в луже крови. И оружие, которое оставил на столике, возле него ", - рассказал тренер.

Автор: ch.npu.gov.ua Тренер нашел девятиклассника в луже крови и сразу вызвал «скорую». Рядом лежал пистолет, из которого учился стрелять

Следователи назначили ряд экспертиз.

Что известно о состоянии девятиклассника

Когда "скорая" прибыла, подросток был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. В больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких.

Врачи сделали рентген, компьютерную томографию головного мозга. Собрали консилиум и решили оперировать ребенка. Пулю вытащили. Она прошила мозг, сообщил директор областной детской больницы Николай Кондрацкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер 20-летний мужчина, который стрелял в себя при задержании

"Операция прошла нормально. Пуля фактически прошла на вылет, полностью прошила мозг. Входное отверстие - в правой височной области, а выходное - в левой", - рассказал Кондрацкий.

Автор: suspilne.media Департамент образования и гуманитарной политики начал проверять все помещения тиров, где проходят занятия по стрельбе

Состояние парня оценивают как крайне тяжелое. Никаких прогнозов медики пока не дают.

Департамент образования и гуманитарной политики начал проверять все помещения тиров, где проходят занятия по стрельбе.

Тренера комплексной детско-юношеской спортивной школы №2, на занятии которого воспитанник получил ранения, задержали. Полицейские расследуют дело как незаконное обращение с оружием, небрежное хранение огнестрельного оружия, покушение на убийство.