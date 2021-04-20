14-летнего парня нашли в тире с пулей в голове: все, что известно о трагедии

В Черкассах медики вторые сутки борются за жизнь 14-летнего Артема, девятиклассника школы №34.
Он во время тренировки по пулевой стрельбе в тире получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. Сейчас парень в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, давление поддерживают лекарственными препаратами.
Gazeta.ua собрала все подробности трагедии.
Где и когда все произошло
Артем 19 апреля около 16:00 пришел на плановое занятие по пулевой стрельбе в тир школы №9. Его арендует комплексная детско-юношеская спортивная школа №2. На занятии вел себя спокойно.
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"Трагедия произошла в тире комплексной детско-юношеской спортивной школы №2, который расположен в помещении девяти гимназии. Тир здесь работает уже несколько лет, имеет соответствующие лицензии", - рассказала заместитель городского головы Анастасия Чубина.
Как произошла трагедия - никто не видел, парень в помещении был один. Тренер нашел его в луже крови и сразу вызвал "скорую".
Что рассказал тренер
Трен выдал оружие воспитаннику. Тот стрелял. А потом попросился отдохнуть.
"Я взял оружие в хранилище и положил на столик. Парень сделал три-четыре выстрела, ходил к мишени, смотрел. Потом пошел к скамейке. Попросился немного отдохнуть. Я отлучился. Когда вернулся - он лежит на полу. Подбежал, он в луже крови. И оружие, которое оставил на столике, возле него ", - рассказал тренер.
Следователи назначили ряд экспертиз.
Что известно о состоянии девятиклассника
Когда "скорая" прибыла, подросток был в критическом состоянии, без сознания и с кровотечением из головы. В больнице у пострадавшего остановилось дыхание и подростка перевели на искусственную вентиляцию легких.
Врачи сделали рентген, компьютерную томографию головного мозга. Собрали консилиум и решили оперировать ребенка. Пулю вытащили. Она прошила мозг, сообщил директор областной детской больницы Николай Кондрацкий.
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"Операция прошла нормально. Пуля фактически прошла на вылет, полностью прошила мозг. Входное отверстие - в правой височной области, а выходное - в левой", - рассказал Кондрацкий.
Состояние парня оценивают как крайне тяжелое. Никаких прогнозов медики пока не дают.
Департамент образования и гуманитарной политики начал проверять все помещения тиров, где проходят занятия по стрельбе.
Тренера комплексной детско-юношеской спортивной школы №2, на занятии которого воспитанник получил ранения, задержали. Полицейские расследуют дело как незаконное обращение с оружием, небрежное хранение огнестрельного оружия, покушение на убийство.
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