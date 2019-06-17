14 человек отравились в ресторане

На 7 часов 17 июня в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок Фото: press-centr.com

16 июня в городе Каменка-Бугская Львовской области 14 человек попали в больницу после посещения ресторана "Озон".

За медицинской помощью в медучреждения обратились 9 человек, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"16 июня в 14:00 в Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Каменка-Бугской центральной районной больницы пациентов. Они питались в ресторане" Озон, находящийся в Каменке-Бугской", - говорится в сообщении.

На утро 17 июня в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок.

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"Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести", - добавили в департаменте.

Более 50 человек отравились во львовском ресторане "Червона рута". Заведение закрыли. "Вчера по состоянию на 21.00 уже начали поступать люди, которые были не на свадьбе, а на банкетах на следующий день. На сегодня мы имеем 55 человек пострадавших, из них 6 детей. В инфекционной больнице на лечении находится 46 человек, из них 5 детей", - рассказала главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Держпродпотребслужбы во Львовской области Зоряна Стоцько, сообщает львовский горсовет.