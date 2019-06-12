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среда, 12 июня 2019 22:42

Отравление во Львове: число пострадавших растет

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Отравление во Львове: число пострадавших растет
Ресторан работал без разрешения. Фото: УНИАН

Более 50 человек отравились во львовском ресторане "Червона рута". Заведение закрыли.

"Вчера по состоянию на 21.00 уже начали поступать люди, которые были не на свадьбе, а на банкетах на следующий день. На сегодня мы имеем 55 человек пострадавших, из них 6 детей. В инфекционной больнице на лечении находится 46 человек, из них 5 детей", - рассказала главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Держпродпотребслужбы во Львовской области Зоряна Стоцько, сообщает львовский горсовет.

Специалисты установили, что заведение не было зарегистрировано. Оно работало самовольно.

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"В заведении допущены очень серьезные нарушения - разрешено привести определенные блюда организаторами свадьбы, которые тоже могли вызвать отравление. Но и в самом заведении были очень большие нарушения санитарного законодательства. В пищеблоке потолок, пол - все пораженны грибком", - отметила Стоцко.

На празднике было около 100 человек. Утром 10 июня за помощью обратились 20 человек, из них один ребенок, 2009 года рождения. Госпитализировали 18 человек, в том числе ребенка. Состояние пациентов средней тяжести. Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

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Дата
12
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