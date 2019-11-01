13-летнюю школьницу нашли мертвой на дереве

В Одессе повесилась 13-летняя школьница. Фото - metronom.news

В Малиновском районе Одессы нашли мертвой 13-летнюю школьницу.

Тело обнаружили в петле на дереве 31 октября около 23:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ребенок - 13-летняя девочка. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено", - рассказали в полиции.

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Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Тело погибшей направлено на экспертизу, которая установит окончательную причину смерти.

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

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