13-летняя школьница родит от отчима

На Ровенщине 13-летняя школьница забеременела от отчима. Фото - facebook.com/zdolbunivmedia

В селе Стебливка Здолбуновского района Ровенской области отчим систематически насиловал 13-летнюю падчерицу.

В интернате, где учится девушка, заметили беременность. Так разоблачили преступление, сообщает "Сегодня".

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Школьница рассказала, что терпела издевательства, потому что боялась признаться.

Насильника задержали и взяли под стражу по решению суда.

Педагоги из интерната обещают помогать девочке и всячески поддерживать.

В одном из сел Николаевской 13-летняя школьница забеременела от отчима. Состояние девушки заметили работники социальной службы, которые проверяли бытовые условия семьи, что состоит на учете.