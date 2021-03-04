13-летняя школьница покончила с собой после загадочной смерти подруги

В селе Фанчиково на Закарпатье повесилась 13-летняя школьница. Местные жители говорят о сложных отношениях в семье девятиклассницы.

Трагедия произошла вчера, 3 марта, сообщил в Facebook местный житель и активист Сергей Волошин.

Автор: facebook.com/Сергей-Волошин На Закарпатье повесился 13-летняя школьница

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летняя студентка повесилась на лестнице

Выяснилось, что 13-летняя самоубийца дружила с местной 16-летней жительницей, которая в ноябре прошлого года, как установили врачи, умерла от коронавируса. Однако друзья погибшей утверждали, что причиной трагедии было жестокое обращение ее отчима. Мужчина, по их словам, несколько лет насиловал и избивал школьницу. Расследование гибели до сих пор не завершено.

Все обстоятельства гибели 13-летней школьницы устанавливают полицейские.

В Одессе повесился 10-летний мальчик. Тело в одной из квартир на пр. Академика Глушко нашла мать. Она оставила сына дома одного, рассказали соседи. А когда вернулась, обнаружила сына повешенным на двери комнаты. Мальчик привязал к ручке пояс халата и свел счеты с жизнью.