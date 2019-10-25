13-летняя школьница беременна от отчима

В одном из сел Николаевской 13-летняя школьница забеременела от отчима. Фото - РБК

В одном из сел Николаевской области 13-летняя школьница забеременела от отчима.

Состояние девушки заметили 25 октября работники социальной службы, проверяли бытовые условия семьи, которая состоит на учете. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время общения служащие увидели явные признаки беременности у 13-летней девочки, о чем сразу сообщили в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждают, что дочь скрывала отцовство ее мужа", - рассказали в полиции.

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Полицейские открыли уголовное производство. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

Сейчас правоохранители общаются с отчимом малолетней. Если вина мужчины будет доказана - ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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