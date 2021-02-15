13-летняя девочка выпала с 14-го этажа

В Киеве 13-летняя девочка упала с 14-го этажа.
ЧП произошло на улице Княжий Затон в Дарницком районе. Ребенок погиб, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
По предварительной информации, погибшая является местной жительницей. Она упала с балкона 14-го этажа.
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"Событие должным образом зарегистрировали в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.
Во Львове на ул. Зеленой произошла трагедия. 21-летний студент выпрыгнул из окна. Он был студентом музыкальной академии им. Н. Лысенко и учился на 3-м курсе, на кафедре духовых и ударных инструментов.
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