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понедельник, 15 февраля 2021 20:30

13-летняя девочка выпала с 14-го этажа

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13-летняя девочка выпала с 14-го этажа
В Киеве погиб ребенок, который выпал из многоэтажки. Фото: censor.net

В Киеве 13-летняя девочка упала с 14-го этажа.

ЧП произошло на улице Княжий Затон в Дарницком районе. Ребенок погиб, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительной информации, погибшая является местной жительницей. Она упала с балкона 14-го этажа.

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"Событие должным образом зарегистрировали в Дарницком управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Во Львове на ул. Зеленой произошла трагедия. 21-летний студент выпрыгнул из окна. Он был студентом музыкальной академии им. Н. Лысенко и учился на 3-м курсе, на кафедре духовых и ударных инструментов.

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