13-летняя девочка написала сообщение и легла на рельсы перед поездом

В Одессе 13-летняя девушка легла на рельсы перед поездом. Погибла мгновенно. Фото: pixabay.com

В Суворовском районе Одессы 13-летняя девочка попала под колеса поезда за станцией Депо. От полученных травм она погибла мгновенно.

Происшествие случилось вчера, 24 февраля. По словам машиниста, он увидел, как ребенок пересекал пути, разговаривая по телефону. Стал подавать предупредительные сигналы. Услышав их, девушка легла прямо на рельсы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Машинист сразу же применил экстренное торможение, но остановить поезд вовремя не смог", - сказано в сообщении.

По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством девушка не высказывала. Но ее подруга рассказала, что за несколько часов до смерти та написала в общую группу в одном из мессенджеров, что хочет броситься под поезд.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

В Костополе Ровенской области возле железнодорожного переезда поезд переехал неизвестного. Он лег на рельсы. Погибшим оказался 17-летний парень. Сообщение о гибели сына его мать увидела в одной из соцсетей.