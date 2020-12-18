13-летний подросток прыгнул с недостройки и погиб

13-летний парень выпрыгнул с верхнего этажа и от полученных травм скончался Фото: narodna-pravda.ua

В Краматорске Донецкой области 13-летний парень выпрыгнул с 7-го этажа недостроенного многоэтажки.

Парень совершил самоубийство, сообщили в Краматорском отделе полиции Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина выпал из окна на припаркованное авто

"В 22:47 в Краматорский отдел полиции по линии 102 поступило сообщение от краматорчанина о том, что он видел как кто-то прыгнул с недостроенного 7-этажного дома по улице Ульяновская. Следствие установило, что 13-летний парень выпрыгнул с верхнего этажа и от полученных травм скончался ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В Запорожье 13-летний подросток решил совершить самоубийство и выпрыгнул из окна 10-го этажа. Трагедия произошла 9 декабря днем на ул. Калнышевского в Хортицком районе.