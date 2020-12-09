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среда, 09 декабря 2020 17:19

13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа

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13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа
Трагедия произошла 9 декабря, днем на улице Калнышевского в Хортицком районе Фото: aspi.com.ua

В Запорожье 13-летний подросток решил совершить самоубийство и выпрыгнул из окна десятого этажа.

Трагедия произошла 9 декабря, днем на ул. Калнышевского в Хортицком районе, пишет Depo.Запорожье.

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На место трагедии сразу выехали полицейские, в частности руководство областной полиции. Уже выяснено, что это было самоубийство. О его причинах в полиции не говорят.

Начато расследование. Уголовное дело полицейские возбудили по статье об убийстве с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Во Львове на ул. Зеленой произошла трагедия. 21-летний студент выпрыгнул из окна. Он был студентом музыкальной академии им. Н. Лысенко и учился на 3-м курсе, на кафедре духовых и ударных инструментов.

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