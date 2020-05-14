13-летний парень застрял в заборе школы

Фото: kr.dsns.gov.ua

В Кропивницком спасателям с помощью специнструмента пришлось вытаскивать из ограждения 13-летнего парня. Он хотел попасть на территорию школы, полез через забор и застрял в нем.

Происшествие случилось 13 мая в 17:17 на территории СОШ №21 по ул. Береговая, сообщили в пресс-службе ГСЧС В Кировоградской области.

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"Нога подростка застряла в металлическом заборе. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили парня", - сказано в сообщении.

Со спасенным все в порядке, медицинская помощь не понадобилась.

На ул. Расковой в Белой Церкви 8-летний мальчик застрял ногой в решетке канализационного люка. Его освободили спасатели. Мальчик не получил травм. Фельдшер-спасатель оказал ему первую медицинскую помощь.