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четверг, 14 мая 2020 14:28

13-летний парень застрял в заборе школы
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В Кропивницком спасатели освободили подростка, нога которого застряла в металлическом заборе школы
Фото: kr.dsns.gov.ua
В Кропивницком спасатели освободили подростка, нога которого застряла в металлическом заборе школы
В Кропивницком спасатели освободили подростка, нога которого застряла в металлическом заборе школы
В Кропивницком спасатели освободили подростка, нога которого застряла в металлическом заборе школы
В Кропивницком спасатели освободили подростка, нога которого застряла в металлическом заборе школы

В Кропивницком спасателям с помощью специнструмента пришлось вытаскивать из ограждения 13-летнего парня. Он хотел попасть на территорию школы, полез через забор и застрял в нем.

Происшествие случилось 13 мая в 17:17 на территории СОШ №21 по ул. Береговая, сообщили в пресс-службе ГСЧС В Кировоградской области.

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"Нога подростка застряла в металлическом заборе. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили парня", - сказано в сообщении.

Со спасенным все в порядке, медицинская помощь не понадобилась.

На ул. Расковой в Белой Церкви 8-летний мальчик застрял ногой в решетке канализационного люка. Его освободили спасатели. Мальчик не получил травм. Фельдшер-спасатель оказал ему первую медицинскую помощь.

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