13-летний парень пережил падение с восьмого этажа

В Чернигове с 8-го этажа многоэтажки выпрыгнул 13-летний мальчик. Фото: val.ua

В Чернигове с 8-го этажа многоэтажки на ул. Шевченко выпрыгнул 13-летний парень. Подросток жив.

Вызов в полицию поступил ночью 28 февраля, сообщила Наталья Слабеняк из областной полиции.

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"Парень проживает вместе с родителями. Семья благополучная. Что стало поводом для такого поступка - выясняют правоохранительные органы. Всю технику из квартиры изъяли для проведения экспертизы", - говорит Слабеняк, передает "Общественное".

Дело расследуют как доведение до самоубийства несовершеннолетнего.

В Киеве подросток выпрыгнул из окна школы. Трагедия произошла на ул. Ованеса Туманяна в Днепровском районе. С сильными травмами головы и ног ребенка забрали в больницу.