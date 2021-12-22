13-летний борец жестоко поиздевался над девушкой в школе

13-летний школьник жестоко избил девушку из параллельного класса, которая случайно его толкнула. Фото: radiotrek.rv.ua

В школе Ровно ученик 7-го класса избил девушку из-за того, что она его случайно толкнула. Инцидент произошел 14 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

Отмечается, что в полицию обратилась мать потерпевшей. По словам женщины, ее дочь в школе жестоко избил сверстник.

"По этому факту дознаватели Ровенского районного управления полиции начали досудебное расследование. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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Конфликт произошел в школьной раздевалке, рассказала мать школьницы "Радио Трек".

Потерпевшая собиралась домой, но к ней подошла одноклассница и шутливо дернула за куртку. Поэтому девушка случайно толкнула парня из параллельного класса, проходившего рядом. Это разозлило 13-летнего нападающего. Он начал избивать сверстницу, повалил ее на пол и продолжал бить ногами,

После избиения ученицу осмотрели медики. Ее пришлось госпитализировать.

"У девушки сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов. Сейчас ее выписали из больницы, но 7-классница продолжает лечение дома", - пишет издание.

По словам матери потерпевшей, обидчик занимается борьбой. Его воспитывают баба и дед, а мать работает за границей. После инцидента женщина срочно возвращается в Украину.

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