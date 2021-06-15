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вторник, 15 июня 2021 11:24

13-летнего парня порезал и пытался задушить пьяный сосед

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13-летнего парня порезал и пытался задушить пьяный сосед
В Черкассах 33-летний мужчина порезал 13-летнего соседа и пытался задушить подушкой. Фото: npu.gov.ua

В Черкассах на 13-летнего парня с ножом набросился пьяный 33-летний сосед. Порезал ребенку шею и грудь. И пытался задушить.

Крики сына из подъезда услышал отец, который в это время был на улице. И бросился на помощь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Отец забежал в подъезд и увидел, как нападавший душил сына подушкой, а затем ударил его ножом, который держал в руке", - рассказали в полиции.

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Парень в больнице, угрозы его жизни нет. Нападавшего задержали. Из-за сильного алкогольного опьянения он не смог объяснить, почему напал на несовершеннолетнего.

Дело расследуют как покушение на умышленное убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой. Сегодня суд изберет ему меру пресечения.

В селе Большая Омельяна на Ровенщине 35-летний мужчина избил ногами 14-летнюю девушку. Так вступился за 11-летнюю дочь. Девочки поссорились на детской площадке. И пьяный мужчина пошел "разбираться".

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