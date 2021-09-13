12-месячная девочка выпала с третьего этажа

Родители оставили ребенка под присмотром знакомых. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 12-месячная девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже.

С многочисленными травмами ребенка госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По предварительным данным, в тот день родители оставили девочку под присмотром знакомых, которые не уследили за ней. Около 20:00 ребенок выпал из окна кухни. Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.

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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство.

Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

В Приморском районе Одессы 3-летний мальчик выпал из окна и погиб. По информации полиции, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки.