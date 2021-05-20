12-летнюю девочку напоил и изнасиловал отец ее подружки

На Николаевщине 38-летний мужчина напоил и изнасиловал 12-летнюю подругу своей дочери. Фото: npu.gov.ua

В Баштанском районе Николаевской области 38-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю подругу своей дочери.

Он заманил ее предложением поесть морозы, а сам вывез за село, напоил и надругался. Девочка только через несколько дней решилась рассказать матери о том, что произошло. Та обратилась в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Девочка рассказала матери, что когда она играла на улице, отец ее подружки пригласил поговорить в автомобиль. Вывез за село, где угостил мороженым и заставил выпить алкоголь, после чего изнасиловал", - рассказали в полиции.

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Чтобы скрыть преступление, мужчина привез девочку домой. Туда же вызвал полицейских и сообщил, что увидел ее на улице пьяной и решил помочь.

"Тогда медики, оказав помощь ребенку, назначили амбулаторное лечение. Никаких сообщений о том, что в отношении нее было совершено преступление, или жалоб на состояние здоровья ни полицейские, ни медики не получали. Девочка молчала, и только потом решилась рассказать обо всем матери", - добавили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении об изнасиловании несовершеннолетней. Он находится под стражей. За содеянное может сесть в тюрьму на 15 лет.

Следствие продолжается. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз.

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