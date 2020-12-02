12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности

12-летнего Владимира из Бердянска друзья облили спиртом и подожгли. Фото: facebook.com/Злата Некрасова

12-летний Владимир из Бердянска Запорожской области, который получил 30% ожогов тела в результате съемок видео для соцсети, находится в больнице.

Мальчик рассказал, что его друзья облили "самопалом" и подожгли, снимая это на видео. По его словам, они не ожидали, что все так получится, и он серьезно пострадает. Об этом сообщила волонтер из Запорожья Злата Некрасова.

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"Они облили мне штаны, хотели немного облить и сразу потушить. Я вообще этого не хотел. Они сказали или 100 щелбанов или это. Они держали меня сзади и подожгли. Я снимал сразу все, что горит и сразу под воду. Там уже все погасил", - рассказал пострадавший.

Пользователи в соцсети обвинили в том что произошло не только детей, но и родителей. Потому что все происходило в 1:00, когда дети в таком возрасте должны уже находиться дома.

"Зверство в 12 лет водку пить и ради сториз такое выполнять", "Простите, а ребенок на момент "события" находился в состоянии алкогольного опьянения?", "Парня жалко. Но перед этим он пил водку и сам пошел на сожжение. Знал, куда идет, и что с ним будут делать", "12 лет - это уже подросток, и в таком возрасте он должен понимать о последствиях, прежде чем дать добровольно себе облить и поджечь, о чем он думал в тот момент? Он, его друзья?", - пишут в комментариях.

12-летний школьник, которого в Бердянске подожгли товарищи, имеет ожоги ног, рук и гениталий. 1 декабря парня перевели из Бердянска в ожоговый центр Запорожской городской больницы №5. Мать одна воспитывает сына, временно не работает, состоит на учете в центре занятости.