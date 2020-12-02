12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4086
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 180
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2025
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
6
5
6
12
8
Изувеченные авто и обломки по всей дороге: в тройном ДТП пострадал мужчина
Изувеченные авто и обломки по всей дороге: в тройном ДТП пострадал мужчина
Ехал к матери: мужчина покончил с собой за рулем внедорожника
Ехал к матери: мужчина покончил с собой за рулем внедорожника
Машину смяло вдвое: водитель погиб после наезда на электроопору
Машину смяло вдвое: водитель погиб после наезда на электроопору
Мужчина с &quot;больной спиной&quot; разбил 7 авто
Мужчина с "больной спиной" разбил 7 авто
Спасли котенка, который несколько дней провел в замурованном подвале под костями животных
Спасли котенка, который несколько дней провел в замурованном подвале под костями животных
Видео
Все видео
12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности
12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
Сопротивлялась, кричала и звала на помощь: раздетую и босую женщину похитил бывший любовник
Сопротивлялась, кричала и звала на помощь: раздетую и босую женщину похитил бывший любовник
Мужчина скончался в приемном отделении больницы - обвиняют врачей
Мужчина скончался в приемном отделении больницы - обвиняют врачей
Владелец магазина, которого поймали на нарушении карантина, устроил дебош
Владелец магазина, которого поймали на нарушении карантина, устроил дебош
Интервью
1/5
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 396
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4086
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 126
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 11:02

12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности

  Комментировать
12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности
12-летнего Владимира из Бердянска друзья облили спиртом и подожгли. Фото: facebook.com/Злата Некрасова

12-летний Владимир из Бердянска Запорожской области, который получил 30% ожогов тела в результате съемок видео для соцсети, находится в больнице.

Мальчик рассказал, что его друзья облили "самопалом" и подожгли, снимая это на видео. По его словам, они не ожидали, что все так получится, и он серьезно пострадает. Об этом сообщила волонтер из Запорожья Злата Некрасова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Согласился добровольно "ради крутого видео": подробности поджога 12-летнего парня

"Они облили мне штаны, хотели немного облить и сразу потушить. Я вообще этого не хотел. Они сказали или 100 щелбанов или это. Они держали меня сзади и подожгли. Я снимал сразу все, что горит и сразу под воду. Там уже все погасил", - рассказал пострадавший.

Пользователи в соцсети обвинили в том что произошло не только детей, но и родителей. Потому что все происходило в 1:00, когда дети в таком возрасте должны уже находиться дома.

"Зверство в 12 лет водку пить и ради сториз такое выполнять", "Простите, а ребенок на момент "события" находился в состоянии алкогольного опьянения?", "Парня жалко. Но перед этим он пил водку и сам пошел на сожжение. Знал, куда идет, и что с ним будут делать", "12 лет - это уже подросток, и в таком возрасте он должен понимать о последствиях, прежде чем дать добровольно себе облить и поджечь, о чем он думал в тот момент? Он, его друзья?", - пишут в комментариях.

12-летний школьник, которого в Бердянске подожгли товарищи, имеет ожоги ног, рук и гениталий. 1 декабря парня перевели из Бердянска в ожоговый центр Запорожской городской больницы №5. Мать одна воспитывает сына, временно не работает, состоит на учете в центре занятости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «12-летний школьник, которого подожгли друзья, рассказал подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Польша и Канада признали независимость Украины

Командиры украл казну й сбежал к врагу

Князь победил братьев и занял престол

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 22059
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 10872
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 9882
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8631
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 8082
Происшествия
В многоэтажке неизвестные подожгли входную дверь в 5 квартир
В многоэтажке неизвестные подожгли входную дверь в 5 квартир
12-месячный мальчик наелся крысиного яда и попал в реанимацию
12-месячный мальчик наелся крысиного яда и попал в реанимацию
Кровавого убийцу нашли в СИЗО в петле
Кровавого убийцу нашли в СИЗО в петле Просмотров: 279
Семейная война: отец забирает детей из интерната, а мать завозит назад
Семейная война: отец забирает детей из интерната, а мать завозит назад Просмотров: 180
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
В Киеве на мосту не разминулись 6 машин
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
24
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ
Голосов: 231
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть