12-летний парень впал в кому в детском лагере

В детском лагере на Херсонщине внезапно стало плохо 12-летнему Тимофею Дегальцева из Запорожья. За жизнь парня борются медики. Фото: facebook.com/Злата Некрасова

В детском лагере на Херсонщине внезапно стало плохо 12-летнему Тимофею Дегальцеву из Запорожья.

Мальчику потерял сознание во время физической нагрузки, "скорая" забрала его в больницу с судорогами. Была остановка сердца, но врачам удалось его запустить. Мальчик впал в кому, сообщила в Facebook заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

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"Тимофей Дегальцев находился в Генический больницы в глубокой коме на аппарате искусственной вентиляции легких после того, как ему внезапно стало плохо во время физической нагрузки. Диагноз пока не установлен", - рассказала Некрасова.

Мальчика доставили в областную больницу Запорожья.

Умерла 8-летняя Маргарита Лукашук из Киева. Девочка попала в столичную больницу "Охматдет" после отравления в санатории "Славутич" на Киевщине. Более двух месяцев находилась в коме. Девочка отравилась вместе с другими 11-ю отдыхающими. Но ей не сразу вызвали "скорую".