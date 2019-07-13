В Дарницком районе Киева 12-летний парень стал жертвой педофила.
"Молодой человек в Дарницком районе Киева совершал действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика", - сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Начато досудебное расследование по факту развращения несовершеннолетнего.
За содеянное извращенца могут посадить на 3 года.
Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении наказания за сексуальные преступления против детей. Документ поддержали 247 народниых депутатов. Законопроект предусматривает принудительную химическую кастрацию педофилов и увеличение меры наказания за изнасилование ребенка лицом от 18 до 65 лет.
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