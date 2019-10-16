12-летние ребята ради развлечения забили бездомного

В Беляевке Одесской области двое 12-летних ребят забили до смерти 56-летнего бездомного. Фото - УНН

В Беляевке Одесской области двое 12-летних ребят забили до смерти 56-летнего бездомного.

Мужчину с проломленным черепом нашли мертвым в сквере у насосной станции. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению. И уже через день установили подозреваемых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина стал жертвой "развлечений" 12-летних ребят. Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили "пошутить". Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками. А когда он, окровавленный, упал, оставили и ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами, в которой ребята были в день убийства", - рассказали полицейские.

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Установлено, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях. Их семьи состоят на учете в социальных службах, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Трое несовершеннолетних белоцерковчан в возрасте 15-17 лет забили до смерти бездомного. Кроме этого, полиция их обвиняет в похищениях авто и грабежах. Все преступления были совершены в течение последних месяцев.