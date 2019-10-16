12-летние ребята ради развлечения забили бездомного

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1467
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2853
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1323
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4329
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2709
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 900
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6111
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1062
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
6
5
3
5
5
Опасная банда держала в страхе целую область
Опасная банда держала в страхе целую область
Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища
Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища
Мужчина умер в такси
Мужчина умер в такси
Opel влетел в &quot;Москвич&quot; и загорелся: погибли 4 человека
Opel влетел в "Москвич" и загорелся: погибли 4 человека
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
Видео
Все видео
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Весь в синяках и едва дышал: 19-летняя мать избила сына и закрыла в общежитии
Весь в синяках и едва дышал: 19-летняя мать избила сына и закрыла в общежитии
Курортная Кирилловка третий год подряд переживает нападение редкого червя, который может грызть бетон
Курортная Кирилловка третий год подряд переживает нападение редкого червя, который может грызть бетон
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
Смертельная авария со "скорой" в Киеве: уже двое погибших
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3600
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6912
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1548
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 567
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 11:18

12-летние ребята ради развлечения забили бездомного

  Комментировать
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
В Беляевке Одесской области двое 12-летних ребят забили до смерти 56-летнего бездомного. Фото - УНН

В Беляевке Одесской области двое 12-летних ребят забили до смерти 56-летнего бездомного.

Мужчину с проломленным черепом нашли мертвым в сквере у насосной станции. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению. И уже через день установили подозреваемых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина стал жертвой "развлечений" 12-летних ребят. Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили "пошутить". Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками. А когда он, окровавленный, упал, оставили и ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами, в которой ребята были в день убийства", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные подростки до смерти забили мужчину

Установлено, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях. Их семьи состоят на учете в социальных службах, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Трое несовершеннолетних белоцерковчан в возрасте 15-17 лет забили до смерти бездомного. Кроме этого, полиция их обвиняет в похищениях авто и грабежах. Все преступления были совершены в течение последних месяцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «12-летние ребята ради развлечения забили бездомного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 54532
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 40336
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 40234
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 17730
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 16776
Происшествия
15-летний кадет военного лицея пропал без вести
15-летний кадет военного лицея пропал без вести Просмотров: 144
Опасная банда держала в страхе целую область
Опасная банда держала в страхе целую область
6
 Просмотров: 1539
Трое детей стали жертвами взрыва
Трое детей стали жертвами взрыва Просмотров: 216
Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища
Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища
5
 Просмотров: 1350
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
5
Рейтинг Зеленского резко упал
3
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
2
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
1
Ученые определили, что в людях самое сексуальное
1
Сырые или вареные: какие овощи полезнее
Голосов: 4505
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua