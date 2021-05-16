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воскресенье, 16 мая 2021 16:54

12-летнего ребенка освободили из подпольного реабилитационного центра
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В Кривом Роге полиция разоблачила реабилитационный центр, который работал без соответствующих документов
Фото: dp.npu.gov.ua
В Кривом Роге полиция разоблачила реабилитационный центр, который работал без соответствующих документов
В Кривом Роге полиция разоблачила реабилитационный центр, который работал без соответствующих документов

В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили подпольный центр реабилитации для алко- и наркозависимых. На работу центр не имел никаких разрешительных документов. А за деньги, которые платили родственники, пациенты не получали никакой медицинской помощи и жили в ненадлежащих условиях.

При осмотре в здании находилось 16 человек, в том числе 12-летний ребенок, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Центр находился в одном из частных домов на территории Долгинцевского района. При осмотре в здании находилось 16 человек, в том числе 12-летний ребенок. Во время проверки полицейские не обнаружили никаких разрешительных документов на ведение медицинской практики и реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости", - рассказали в полиции.

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Также в действиях организаторов усматриваются признаки мошенничества. По предварительной информации, пострадавшие перечисляли на счета злоумышленников деньги за лекарственные препараты, которые в дальнейшем не получали.

Дело расследуют как незаконную лечебную деятельность. За это грозит до трех лет тюрьмы. Следователи устанавливают всех причастных к функционированию центра.

В Запорожье разоблачили и прекратили работу "реабилитационного центра". В заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников. Ежемесячная стоимость пребывания "пациента" в заведении составляла 4-7 тыс. грн.

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