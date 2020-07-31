12-летнего парня за убийство товарища отправили в колонию

В Одесской области 15-летнего парня случайно застрелил 12-летний товарищ. Его приговорили к 2-м годам колонии. Фото: pixabay.com

В Одесской области отправили в колонию на 2 года 12-летнего подростка, который в сентябре прошлого года убил 15-летнего приятеля, когда демонстрировал ему ружье своего деда.

Такое решение вынес Беляевский районный суд.

Юноша уверял в суде, что выстрел произошел самопроизвольно, когда он пытался разрядить оружие, а после ранения друга сразу вызвал "скорую". Однако суд квалифицировал действия обвиняемого как убийство по неосторожности.

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Судья решил не отдавать ребенка на поруки, а отправил его в специальное учебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Одним из аргументов стало то, что мальчик воспитывается в неполной семье и работающей матери, по мнению суда, сложно обеспечить надлежащий контроль над ребенком.

Ранее перед судом предстал и дед мальчика, который после охоты передал ему ружье и сумку с патронами и попросил положить в комнате у сейфа. Однако позже пенсионер так и не спрятал ружье. Мужчина признан виновны в ненадлежащем хранении оружия, повлекшем смерть несовершеннолетнего. Он приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на год.

Трагедия произошла 29 сентября прошлого года. 15-летний парень пришел в гости к 12-летнему товарищу. А то хотел похвастаться оружием. Взял ружье в руки. А оно неожиданно выстрелило. После выстрела в грудь юношу забрали в больницу, но он умер еще по дороге.