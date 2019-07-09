12-летнего парня нашли в петле

На Сумщине 12-летний парень покончил с собой. Фото - Коррупция. Инфо

В селе Ображиевка Шосткинского района Сумской области 12-летний парень покончил с собой.

Трагедия произошла сегодня, 9 июля, по данным Шосткинского отдела полиции.

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Мертвым школьника в сарае у дома нашел его родственник. Сразу вызвал "скорую". Однако фельдшер лишь констатировал смерть ребенка.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

Ученик 7-А класса Харьковской школы №72 12-летний Василий Шептуха покончил с собой. Мертвым сына нашел отец, Дмитрий Васильевич, когда вернулся вечером домой. Парень повесился на дверной ручке в своей комнате.