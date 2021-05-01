11-летняя девочка стала жертвой соседа-насильника

В Полтаве 11-летняя девочка стала жертвой насильника. Это - 25-летний сосед потерпевшей. Фото: npu.gov.ua

В Полтаве 11-летняя девочка стала жертвой насильника. Он заманил ее в заброшенное здание, где надругался.

Подозреваемого задержали. Это - 25-летний сосед потерпевшей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"О преступлении сообщила 37-летняя мать девочки. Оперативники установили, что к преступлению причастен сосед потерпевшей. По предварительной версии следствия, 25-летний мужчина подошел к девочке, которая играла на улице возле своего дома, и завел ее в заброшенное здание, где изнасиловал", - рассказал начальник отдела № 2 Полтавского районного управления полиции Максим Евграфов.

Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Одесской области 28-летний мужчина более двух лет насиловал 11-летнюю дочь гражданской жены. Чтобы девочка держала все в тайне, он запугивал ее. Преступника задержали и взяли под стражу.