11-летняя девочка исчезла на глазах у сестры: ребенка нашли мертвой

На окраине пгт Новониколиивка Запорожской области в реке Терса утонула 11-летняя девочка. Фото - Galka.if

На окраине пгт Новониколиивка Запорожской области в реке Терса утонула 11-летняя девочка.

Трагедия произошла 19 июня, когда девочка с сестрой и ее друзьями пришли отдохнуть к реке, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Когда заметили, что девочка исчезла, девушки начали искать на берегу. А ребята ныряли и нашли ребенка в воде. Работники скорой помощи около 30 минут пытались реанимировать девочку, но было уже поздно", - сказано в сообщении.

Тело ребенка забрали на судмедэкспертизу. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В Одессе на пляже "Ланжерон" пропал 8-летний Максим Перчик. Мальчик отдыхал под наблюдением родственницы, но в какой-то момент исчез из ее поля зрения. За несколько часов полиция сообщила, что нашла тело ребенка.