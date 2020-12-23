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среда, 23 декабря 2020 09:47

11-летний мальчик попал под колеса электрички

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11-летний мальчик попал под колеса электрички
Сейчас ребенок в реанимации Фото: tsn.ua

В Каменском Днепропетровской области под колеса поезда попал 11-летний мальчик.

С многочисленными травмами его забрали в больницу, пишет "Информатор". Сейчас ребенок в реанимации.

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"22 декабря около 11:44 на железнодорожном пути возле станции Каменское-Пассажирский произошла авария. Электропоезд, двигаясь со стороны Днепра, наехал на 11-летнего мальчика. В результате пешеход получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

У мальчика диагностировали комбинированную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рубано-рваные раны головы, кому 3-й стадии.

В Запорожье грузовой поезд сбил подростка, который шел через рельсы. Происшествие случилось 18 ноября возле Заводского рынка. От полученных травм парень погиб на месте.

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Дата
23
декабря

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