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среда, 03 февраля 2021 15:07

11-летний буллер держит в напряжении пол школы

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11-летний буллер держит в напряжении пол школы
На Херсонщине 11-летний школьник затравил весь класс. На замечания учителей и матери не реагирует. За парня взялась полиция. Фото: hr.npu.gov.ua

В одной из школ Бериславского района Херсонской области перед уроком физкультуры подрались 11-летние одноклассники. Пострадавший пришел домой и пожаловался матери на травлю.

Мать парня обратилась в полицию. После общения с учениками и учителями факт буллинга подтвердился, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Выяснилось, что потерпевший мальчик систематически подвергался издевательствам со стороны одноклассника. Несовершеннолетний обидчик постоянно словесно унижал одноклассника, сбрасывал его вещи с парты, толкал и угрожал избить. Это подтвердили ученики класса. А учителя объяснили, что буллер агрессивно ведет себя со всеми детьми. На замечания учителей и матери не реагирует, женщина не может повлиять на сына", - сказано в сообщении.

На мать обидчика составили административный протокол. С парнем полицейские провели профилактическую работу.

В Херсоне двое школьников устроили однокласснику буллинг. Пятиклассника запугивали, толкали и обзывали бранными словами. За действия обидчиков будут отвечать их родители.

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