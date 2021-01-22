10-летний мальчик потерял сознание после купания в ледяной воде

Врачи говорят, что во время погружения в холодную воду у ребенка произошел сосудистый спазм Фото: lutsk.rayon.in.ua

В Луцке 19 января, во время купания в проруби на Центральном пляже, 10-летнему мальчику стало плохо.

После погружения в ледяную воду, ребенок потерял сознание, сообщил руководитель областного Центра экстренной помощи Владимир Шмаль, передает Суспільне.

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Мальчик был на пляже у реки Стыр с семьей. Когда он выходил из воды, тотчас потерял сознание.

"Вероятно был не готов к купанию и от холода прошел спазм сосудов, ребенка госпитализировали в областную детскую больницу", - сообщил Владимир Шмаль.

Сейчас ребенок чувствует себя лучше. Врачи говорят, что во время погружения в холодную воду у ребенка произошел сосудистый спазм. Сейчас он под наблюдением медиков.

"Погружение в ледяную воду - сильный стресс для организма, потому что идет выброс адреналина, что приводит к ускорению сердцебиения. Может быть и внезапная остановка сердца, и всех жизненно важных функций, есть вероятность получить клиническую смерть", - отметила врач Волынского детского медицинского единения Лариса Выдыборец.

По словам представителя областного управления ДСНС Волыни Владимира Нестерова, чрезвычайных событий, связанных с погружением в воду 19 января, не было.

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