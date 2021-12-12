Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом.
До этого все пострадавшие были на хоккейном матче, сообщает департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА.
С жалобами на плохое самочувствие 10 детей обратились в больницу в субботу, 11 декабря. Четверым понадобилась госпитализация. Пациентам поставили предварительный диагноз "отравление неизвестным веществом". Состояние детей медики оценивают как удовлетворительное.
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В Каменском Днепропетровской области в гаражном кооперативе "Центральный" нашли тела 19-летних супругов. Предварительно, супруги отравились выхлопными газами из машины.
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