 Жертва заказного убийства рассказала о спецоперации

Юлию Зайковскую вместе с матерью похитили под Киевом спеслужбы. Их "заказал" отчим. Фото - скриншот

Юлия Зайковская, которую вместе с матерью похитили под Киевом, подтвердила, что их убийство заказал ее отчим Александр Головач. Однако, благодаря спецоперации правоохранителей, трагедии удалось избежать.

Женщина провела прямой эфир в Instagram и рассказала, что правоохранители "похитили" их вечером 17 августа. А потом инсценировала их убийство.

"Нас забрали СБУ и прокуратура города Киева. Они объяснили всю ситуацию. Есть фото, голосовые доказательства о заказном убийстве, которое должно было состояться в ночь на 18 августа. Меня и мою маму заказали убить в нашем же доме, где мы проживаем. Заказчиком убийства стал мой отчим, его жена, подруга жены и ее муж, которые и были посредниками",- рассказала женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заказанная" женщина из Броваров нанимала киллеров для убийства бывшего мужа

Добавляет, что шокирована таким поступком отчима и не понимает, почему родители впутали ее в свои разборки.

"Самое ужасное, что это твой отец, который тебя вырастил. Как бы то ни происходило у моих родителей, я не считаю, что я к чему-то причастна. Тем более, в чем виноват мой ребенок, который остался бы круглой сиротой? У него не было бы ни папы, ни мамы, ни бабушки", - сказала Юлия.

Говорит, что пережила огромный стресс-за этой ситуации, и никому такого не пожелает.

31-летняя Юлия Зайковская и ее мать 53-летняя Надежда Головач выехали на автомобиле из Броваров Toyota в направлении столицы 17 августа около 20:00. Об исчезновении женщин сообщил сожитель Юлии Зайковской. По его словам, женщины перестали выходить на связь через полчаса, как уехали. Позже автомобиль нашли неподалеку Броваров. Полицейские выяснили, что женщин "заказал" бывший муж Надежды, Александр Головач. Поэтому инсценировали исчезновение и убийство женщин.