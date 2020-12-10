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14 декабря 2020
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Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
понедельник, 14 декабря 2020 17:05
Николай Несенюк
Николай Несенюк
Журналист

Наступним може стати Ібрагімович

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Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає загальним надбанням, і на нього можуть претендувати інші.

Якби трофей вручали, то перший претендент цього року – Роберт Левандовський, кар'єра якого, як і багатьох інших видатних футболістів сучасності, збіглася з епохою Мессі та Роналду. Як наслідок, польський супербомбардир увесь час був у затінку. Це його не дуже гнітило – Левандовський, ніби відбійний молоток, заколочував щонайменше по три десятки м'ячів за сезон. І так упродовж 10 років. І тепер, здається, настав його час.

Головним аргументом на користь форварда німецької "Баварії" є не лише здобутий його командою Кубок чемпіонів. Перемога "Баварії" із Левандовським над "Барселоною" із Мессі у півфіналі з рахунком 8:2 помножила на нуль шанси аргентинця на черговий "Золотий м'яч". Тут не допоможе жоден маркетинг з інстаграмом.

Виходить, справедливість таки поновлено? Лише частково. Тому що діти по всій планеті й далі бігатимуть у футболках із прізвищами Мессі та Роналду на спині. У Левандовського вже немає часу посісти місце цих поступово згасаючих зірок. Але це мені так здається. Можливо, бомбардир "Баварії" ще встигне перейти до "Реалу" чи "Барселони" і забивати там м'ячі оберемками років до 40, а то й більше. Як робить це нині майже 40-річний Златан Ібрагімович, який тріумфально повернувся цього року до італійського "Мілана".

До речі, Ібрагімович також давно заслужив на "Золотий м'яч". Можливо, тепер його черга? Златану у складі "Мілана" залишилося розгромити "Барселону" й виграти Кубок чемпіонів. Наступного року це неможливо – "Мілан" у Лізі чемпіонів не грає. То, може, Ібрагімовичу стати зі Швецією чемпіоном Європи? Недарма він не проти повернутися до збірної

Автор: Микола НЕСЕНЮК
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