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пятница, 08 января 2021 12:18

Звезда "Полицейской академии" скончалась на Рождество

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Звезда &quot;Полицейской академии&quot; скончалась на Рождество
Марион Рэмси стала популярной после того, как сыграла в фильме "Полицейская академия". Фото: gettyimages.com

Американская актриса 73-летняя Марион Рэмси умерла 7 января во своем доме в Лос-Анджелесе.

"Недавно Марион заболела. В четверг утром мирно отошла в своем доме", - сказал агент звезды.

Марион Рамси родилась в Филадельфии. Впервые на экранах появилась в телесериале "Джефферсон". Стала популярной после того, как сыграла в фильме "Полицейская академия".

Также она была певицей и композитором.

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"Марион несла с собой доброту и проникновенное свет, мгновенно заполняло комнату после ее прибытия. Помрачение ее света уже чувствуют те, кто ее знал. Мы будем за ней скучать и всегда будем любить ее", - сказали в компании, которая представляла интересы актрисы.

Вечером в понедельник, 4 января, в США в возрасте 65 лет скончалась актриса и модель Виктория Ли Блум, известная как Таня Робертс. Она ушла из жизни в медицинском центре Седарс-Синай, что в Лос-Анджелесе.

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