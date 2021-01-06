Умерла "девушка Бонда", которую ошибочно уже объявляли мертвой

В США умерла актриса и модель 65-летняя Виктория Ли Блум, известная как Таня Робертс. Сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Вид на убийство" (1985 год). Фото: REUTERS

Вечером в понедельник, 4 января, в США в возрасте 65 лет скончалась актриса и модель Виктория Ли Блум, известная как Таня Робертс. Она ушла из жизни в медицинском центре Седарс-Синай, что в Лос-Анджелесе.

Знаменитость страдала от инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на ее почки и желчный пузырь. Об этом со ссылкой на ее партнера Ланса О'Брайена и представителя Майка Пингела пишет NBC News.

Накануне представитель звезды распространил информацию о том, что она умерла в воскресенье, 3 января. Впоследствии оказалось, что эта информация не соответствует действительности. Пингел пояснил, что Робертс Ланс О'Брайен пришел к ней в больницу. А она - с закрытыми глазами. Мужчина решил, что Таня умерла. Он ушел из палаты, так и не пообщавшись с медиками. Впоследствии врачи сообщили, что актриса жива.

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Отмечается также, что Таня Робертс потеряла сознание после прогулки со своими собаками накануне Рождества. Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За несколько дней до этого она чувствовала себя абсолютно здоровой.

Робертс снялась в четырех десятках фильмов в жанрах комедии, фэнтези и эротики. Она получила известность после исполнения ролей в фильмах "Повелитель зверей" (1982 год), "Шина - королева джунглей" (1984 год), "Почти беременна" (1991 год). Исполнила роль девушки Джеймса Бонда в киноленте "Вид на убийство" (1985 год). Также Робертс снималась для Playboy и в рекламных роликах.

Известная зрителям и по участию в шоу "70-е" и игрой в финальном сезоне телевизионного сериала 1970-х "Ангелы Чарли".

8 апреля 2019-го в 87-летнем возрасте умерла американская актриса Надя Регин. Она появлялась в двух картинах "бондианы" - "Из России с любовью" и "Голдфингер". В первом она сыграла любовницу турка Керим Бея. А во втором - исполнительницу танца живота Бониту, плененную Бонда. Роль главного героя в фильмах исполнил Шон Коннери.