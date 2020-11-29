Умер актер, игравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

Умер британский актер Дэвид Проуз. Он играл Дарта Вейдера. Фото: https://twitter.com/BowingtonM.

Умер Дэвид Проуз, актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездные войны". Ему было 85 лет.

"С огромным сожалением и неистовым грустью для нас и миллионов поклонников во всем мире объявляем, что наш клиент Дэвид Проуз умер в возрасте 85 лет", - сообщает агентство Bowington Management в Twitter.

Издание Mirror сообщает, что актер умер после непродолжительной болезни.

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Факты о жизни актера:

Дэвид Проуз родился 1 июня 1935-м в Бристоле, Англия. Окончил местную гимназию и увлекся бодибилдингом.

Проуз имел рост 1,98 м. и карьера тяжеловеса состояла хорошо. Он - трехкратного чемпион Великобритании по тяжелой атлетике с 1962 до 1964.

Первая официальная работа актера - охранник бристольского танцевального зала. Там он познакомился со своей будущей женой Нормой Е. Скаммелл. У супругов трое детей.

В 1963-м Проуз покинул Бристоль для работы в Лондоне. Там он должен был работать тренером по тяжелой атлетике. Открыл несколько тренажерных залов и "Фитнес центр Дева Проуз" в Лондоне.

Проуз готовил Кристофера Рива к роли Супермена в 1978-м.

В Британии Проуз был лицом супергероя - Человека Кодекса Зеленого Креста. Миссия супергероя - учить детей правилам дорожного движения. Благодаря этому в 2000-м он стал кавалером ордена Британской Империи.

Кроме "Звездных Войн" актер известен фильмами "Механический Апельсин" и "Казино Рояль". Дважды играл Франкенштейна в экранизациях романа Мэри Шелли.

В общем выполнил более 25 ролей в фильмах и телевизионных проектах.

В 2014-м издание Mirror заявил что у актера деменция. Проуз ответил, что деменции у него нет. Только "некоторые проблемы с памятью".

С 2016-го актер отказался от публичных выступлений из-за плохого самочувствия.

Актер умер 28 ноября 2020.

Умер бывший нападающий сборной Аргентины и чемпион мира 1986 года Диего Марадона. Футболист умер в своем доме в Буэнос-Айрес. Ему было 60 лет.