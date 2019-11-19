"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

Илько Корунец помнил ужас Голодомора 1932-33 гг. всю свою жизнь. Фото: Iryna Shtogrin

19 ноября 2018-го на 97-м году скончался профессор Илько Корунец. Его называют основателем современной украинской школы переводоведения.

Он также был свидетелем Голодомора 1932-1933 годов.

Илько Корунец родился в 1922 году в крестьянской семье в селе Семеновка Лисянского района Черкасской области.

Помнил, как во время так называемого "раскулачивания" в конце 20-х годов районный представитель НКВД вместе с местными "бедняками" выталкивали семьи зажиточных крестьян с их домов и заставляли садиться в их же телеги. Они кричали, чтобы те быстро собирались, ловили их детей и "как снопы" бросали на те подводы.

А потом, уже в начале 1932 года, в канун Рождества, семью его родителей, в которой было 5 детей, бросили на снег и мороз из родного дома.

Он прошел Вторую мировую войну, был в нацистском плену, голодал в концлагере, но такого потустороннего ужаса, который почувствовал в детстве, не переживал.

Он всегда и везде учился на отлично, в совершенстве овладел немецким, английским и итальянским, перевел на украинский Артюра Рембо, Оскара Уайльда, Фенимора Купера, Джанни Родари. Научил искусству перевода несколько поколений студентов, но всегда засыпал с мыслью, есть ли что-то у него на завтрак.

"Я все имею, но эта мысль всегда со мной, как и пережитое во время Голодомора. Этот ужас меня не покидает", - говорил Илько Корунец.

Память жертв Голодомора почтят 23 ноября. В этот день пройдут траурные мероприятия у мемориальных знаков и мест массовых захоронений. В 16:00 люди зажгут свечи на подоконниках - в память о трагедии.