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понедельник, 03 августа 2020 12:05

Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"

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Автор: facebook.com/andriy.gergert
  Андрей Гергерт несколько месяцев боролся с раком
Андрей Гергерт несколько месяцев боролся с раком

Во Львове проходит прощание с Андреем Гергертом - командиром батальона "Аратта", заместителем командующего Украинской добровольческой армии.

Из Дома воина, где проходила панихида, тело комбата доставили в Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла. Там проходит траурная церемония.

Проститься с легендарным "Червнем" пришли сотни людей - родные, друзья, побратимы, неравнодушные.

Похоронят Андрея Гергерта на Лычаковском кладбище.

42-летний Андрей Гергерт родился на Львовщине. Был активным участником Революции достоинства. В 2014-м пошел защищать Украину на Донбассе. Командовал отдельной ротой ДУК "Правый сектор", затем - отдельным батальоном Украинской добровольческой армии. В 2016 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Последние месяцы боролся с раком. Лечился в Киеве, Львове и Австрии, но болезнь прогрессировала. 1 августа Андрей Гергерт умер. У него остались жена и 4 детей.

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Дата
03
августа

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